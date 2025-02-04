«الري»: ضخ كميات مياه إضافية لمواجهة زيادة الطلب بسبب ارتفاع درجة الحرارة

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس أشرف درويش نائب رئيس قطاع الري لاستعراض الموقف المائى وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، والتى أظهرت وجود تصرفات ومناسيب كافية للإحتياجات المائية الحالية وأيضا لاستيفاء أي تصرفات إضافية حال وجود أي طلب إضافي على المياه من المنتفعين خلال أيام الإجازة، مع تحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، وبما يستوفى كل الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر، كما يتم على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزيادة مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقاً لمعدلات السحب من المنتفعين ولضمان استقرار مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب.

ضخ كميات إضافية

كما استعرض التقرير ما تم من إجراءات لضخ كميات مياه إضافية لمواجهة شده السحب والطلب على مياه الزراعة والشرب نظرا لإرتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها فى تلك الفترة من نهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

وبحسب التقرير، تم تكثيف المرور من مهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه خلال فترة العيد لمتابعة تحقيق التصرفات والمناسيب المقررة ومطابقتها للمناسيب المبلغة والتليمتري بنقاط الرصد بمختلف المحافظات ، والوقوف على المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الرفع وفقا للإحتياجات المائية ، ومتابعة مدى الإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الإجازة.

متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه

وأشار التقرير متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للإطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه وخاصة المحطات الواقعة بنهايه شبكه الترع مثل محطة مياه شرب السيوف على ترعه المحمودية ، ومحطة مياه جنوب العلمين على ترعه الحمام ، ومحطات شرب مدن القناه على ترعتي بورسعيد والسويس، والتنسيق المستمر مع مديري عموم الري على مستوى الجمهورية لتحقيق استقرار المناسيب، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل المرن مع نقاط تراجع السحب بالشبكة.

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الري بكل المواقع على مستوى الجمهورية.