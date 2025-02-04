وفاة نجم هوليود فال كيلمر عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة نجم هوليود فال كيلمر عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة نجم هوليود فال كيلمر عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع مع السرطان

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في الساعات الماضية، رحيل نجم هوليود فال كيلمر، عن عمر 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أصيب بالتهاب رئوي حاد، وتطور الأمر معه حتى وفاته المنية.

سبب وفاة فال كيلمر

وكشفت ابنة فال كيلمر في تصريحات صحفية لـ نيويورك تايمز، أن والدها أجري عملية جراحية لفتح القصبة الهوائية عام 2014، بعد إصابته بالسرطان بها، مما أفقده القدرة على الكلام في السنوات الأخيرة، وأصيب بالتهاب رئوي في الفترة الماضية والتي تسببت في رحيله.

...

أشهر أعمال فال كيلمر

تألق فال كيلمر في العديد من أفلام هوليود واشتهر بتقديم أدوار الشر، وشارك في العديد من الأعمال المهمة منها باتمان فوريفر، وتوب جن وذا دورز.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا