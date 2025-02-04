وفاة نجم هوليود فال كيلمر عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع مع السرطان

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في الساعات الماضية، رحيل نجم هوليود فال كيلمر، عن عمر 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أصيب بالتهاب رئوي حاد، وتطور الأمر معه حتى وفاته المنية.

سبب وفاة فال كيلمر

وكشفت ابنة فال كيلمر في تصريحات صحفية لـ نيويورك تايمز، أن والدها أجري عملية جراحية لفتح القصبة الهوائية عام 2014، بعد إصابته بالسرطان بها، مما أفقده القدرة على الكلام في السنوات الأخيرة، وأصيب بالتهاب رئوي في الفترة الماضية والتي تسببت في رحيله.

أشهر أعمال فال كيلمر

تألق فال كيلمر في العديد من أفلام هوليود واشتهر بتقديم أدوار الشر، وشارك في العديد من الأعمال المهمة منها باتمان فوريفر، وتوب جن وذا دورز.