كيلي ماكجليس عن عدم مشاركتها في «Top Gun: Maverick»: أنا عجوز وسمينة

يبدأ عرض فيلم «Top Gun: Maverick»، غدًا، في دور العرض السينمائي حول العالم، وذلك بعد 36 عامًا من طرح الجزء الأول من الفيلم «Top Gun» عام 1986، حيث يعود النجم توم كروز لتجسيد شخصية «بيت ميتشيل» التي قدمها في الجزء الأول، وفي الجزء الجديد يعود لتدريب مجموعة من الطيارين على إكمال مهمة صعبة.

ولا يعتبر توم كروز هو الممثل الوحيد الذي يعود لتجسيد الشخصية التي قدمها في الجزء الأول بـ «Top Gun: Maverick»، فيعود الممثل فال كيلمر في دور «لأدميرال كازانسكي»، بينما كان ينتظر الجمهور عودة كيلي ماكجليس بشخصية «تشارلي»، ولكنها غابت تمامًا عن الجزء الجديد وهو الأمر الذي تحدثت عنه في لقاء سابق مع برنامج «ET»، في 2019.

وقالت كيلي ماكجليس عن سبب عدم وجودها في الفيلم: «أنا متقدمة في السن وسمينة، وأبدو مناسبة بالنسبة لعمري، ولكنها ليست الصورة التي يريدونها للفيلم، أفضل أن أشعر تمامًا ببشرتي ومن أنا في عمري بدلاً من وضع قيمة على كل تلك الأشياء الأخرى».

مخرج «Top Gun: Maverick»: فضلنا تقديم قصص جديدة.. ومشاركة جينيفر كونيلي فرصة رائعة

وعن عدم وجود نجمة الجزء الأول في الجزء الجديد، أوضح المخرج جوزيف كوزينسكي: «لم تكن تلك القصص التي نبحث عنها، لم أكن أريد أن ننظر في كل قصة إلى الوراء، كان من المهم تقديم بعض الشخصيات الجديدة».

وبدلاً من «ماكجليس»، ظهرت جينيفر كونيلي في الجزء الجديد، حيث تلعب الفائز بجائزة الأوسكار دور «بيني بنيامين»، التي ورد ذكرها في الجزء الأول على أنها ابنة الأدميرال، وتابع مخرج الفيلم: «بيني بنجامين الشخصية التي سمعنا عنها ولم نرها من قبل، كانت فرصة رائعة لمشاركة جينيفر كونيلي في هذا الفيلم».