سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-4-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية تحديثا في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-4-2025 مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم، حيث سجل 13.42 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وِأشارت البنوك عبر مواقعها الرسمية، الي آخر تحديث في سعر الريال السعودي اليوم ، الأربعاء 2-4-2025 مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك العاملة في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم إلى 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي «cib».

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 13.42 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.48 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.