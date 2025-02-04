بعد التحذير من انتشاره عالميا.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالجدري المائي؟

حالة من القلق يعيشها العالم بعد تحذير العلماء من أن مرض الجدري المائي MPOX لديه القدرة على أن يشكل تهديدًا عالميًا كبيرًا إذا لم يتم اتخاذ إجراء دولي لمواجهته، وذلك بعد انتشاره في أجزاء من وسط وشرق إفريقيا، ولهذا نوضح كيف تحمي نفسك من الإصابة بالجدري المائي؟.

وسلط الباحثون من جامعة «سري» البريطانية الضوء على كيفية ظهور علامات واضحة على انتقال العدوى بشكل مستدام من إنسان إلى آخر بسبب فيروس MPOX الذي ينتشر تقليديا من الحيوانات إلى البشر.

مرض الجدري المائي

وفي هذا الشأن، قال كارلوس مالوكير دي موتس، أستاذ علم الفيروسات الجزيئي في جامعة سري: «تشير أحدث حالات التفشي إلى أن الاتصال الحميم أصبح الآن وسيلة مهمة لانتشار الفيروس، وهذا التحول في كيفية انتقال المرض يؤدي إلى سلاسل انتقال أطول وتفشي طويل الأمد»، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويعتبر مرض الجدري المائي من الأمراض الشائعة بين الأطفال في فصل الشتاء، حيث يظهر في صورة طفح جلدي مصحوب ببثور صغيرة بها سوائل، وغالبا يكون الأطفال الذين لم يتلقوا لقاح جدري الماء، هم الأكثر عُرضة للإصابة به، كما أنه يسبب مضاعفات خطيرة.

ويعد الجدري المائي من الأمراض الشائعة شديدة الانتشار خاصة في الشتاء، ويظهر في بداية الربيع بدورات كل 3- 4 سنوات، كما أن مجموعة فيروسات الهربس الشهيرة، تسمى بالفاريسيلا زوستر هي التي تسبب الإصابة به، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن».

وتحدث عدوى الجدري المائي عن طريق الرذاذ من الفم أو الأنف، وأيضا عن طريق استخدام الأشياء الملوثة بالفيروسات، والأطفال هم الأكثر عرضه للإصابة به، كما أنه من الممكن أن يصيب الكبار حتى أعمار متقدمة.

ويصاب الأشخاص بالجدري المائي عندما تدخل الفيروسات من الأنف أو الفم وتستوطن الجزء العلوي للجهاز التنفسي، وتتسلل إلى الغدد الليمفاوية المحيطة، أيضا تبدأ في التكاثر السريع ثم تغمر الدم بعد 4 أيام وتصل إلى الطحال والكبد، إذ بعد 6 أيام أخرى تعود للدم وتصل للجلد هذه المرة محدثة الطفح.

طرق الوقاية من الجدري المائي

وبحسب أستاذ المناعة يمكن الوقاية من الجدري المائي من خلال الآتي: