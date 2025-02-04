بعد إعلان قائمة الأكثر مشاهدة.. العوضي يحتفل بالصدارة وياسمين عبدالعزيز تتفاعل

أُسدل الستار في الأيام الماضية، على موسم دراما رمضان 2025، الذي شهد تنوعًا كبيرًا في الأعمال الدرامية على المائدة الرمضانية للجمهور، ما بين الرومانسي والكوميدي والصعيدي والتراجيدي والاجتماعي، بما يلبي أذواق الجمهور في مصر والوطن العربي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

watch it تكشف الأعلى مشاهدة في رمضان 2025

وفي الساعات القليلة الماضية، اشتعلت المنافسة على قوائم الأكثر مشاهدة وتحقيقًا للنجاح عبر محرك البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بمسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي، ومسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأمر الذي جمهور الثنائي يدافع عن عمل نجمه المفضل وأنه في المركز الأول.

أسباب اشتعال المنافسة بين «فهد البطل» و«وتقابل حبيب»

البداية كانت مع البيان الرسمي الذي أصدرته منصة watch it، لإعلان قوائم الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصتها في موسم رمضان، التى تصدر خلالها مسلسل فهد البطل المركز الأول، وشاركه الفنان أحمد العوضي مع جمهوره عبر حسابه على «فيسبوك»، احتفالا بنجاحه، وعلق قائلا: «ألف حمد وشكر إخواتي العشق والحب.. نجاح كاسح»، وتابعه بمنشور آخر، وعلق قائلاً: «الحمد لله بفارق كبير جدًا عن أقرب منافسيه بفضل ربي وبدعم إخواتي»، وشهد المنشور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

فيما أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وجود مسلسلها الرمضاني وتقابل حبيب ضمن الأكثر مشاهدة ونجاحًا في موسم رمضان، وعلقت بطريقة طريفة خلال مقطع فيديو نشرته من فيلم وإسلاماه للفنان أحمد مظهر: «أبويا أبويا الحصان يا أبويا .. أنا رقم واحد يا أبويا».

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بإحصائيات الأرقام من محرك جوجل، وتقرير المشاهدات للوكالات الإعلانية، ما جعل المناسفة تشتعل بين جمهور الثنائي للدفاع عن نجمهم الأنجح.