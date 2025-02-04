Logo
آخر الأخبار
السبت، 05 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بين طواقمنا إلى 110 شهداء

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بين طواقمنا إلى 110 شهداء

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بين طواقمنا إلى 110 شهداء

أعلنت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة قبل قليل، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمنا في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهادهم جميعا، ما رفع عدد الضحايا في صفوف طواقم الدفاع المدني بسبب الحرب الإسرائيلية إلى 110 شهداء.

وأضافت قوات الدفاع المدني في غزة، أنّ أحد أفراد طواقمها الذين استشهدوا بمنطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية وجد مقطوع الرأس، مؤكدا أنّ مركباتنا ومركبات الهلال الأحمر كانت تحمل شارة الحماية المدنية في أثناء تعرضها للقصف الإسرائيلي برفح الفلسطينية.

وأشارت قوات الدفاع المدني في غزة، إلى أنّ الاتصال انقطع بطواقمنا وأفراد الهلال الأحمر في منطقة تل السلطان برفح بعد توجههم بـ10 دقائق، كما طالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق طواقمنا في رفح الفلسطينية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا