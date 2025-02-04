التحليل النفسي لانتشار تريند تحويل الصور Studio Ghibli.. حنين إلى الماضي

على مدار الأيام الأخيرة، انتشر بشكل واسع تريند جديد يعتمد على تحويل الصور إلى نمط كرتوني، باستخدام العديد من الأدوات، بينها تحويل الصورة إلى Studio Ghibli، والذي يحول الصورة الطبيعية إلى شخصية كرتونية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الاستخدام الكبير لهذا التريند وانتشاره بين جميع الأعمار، ما يحتاج إلى تحليل نفسي لتلك الظاهرة.

ما التحليل النفسي لانتشار تطبيق تحويل الصور Studio Ghibli؟

هناك عدة تحليلات نفسية محتملة لاستخدام الأشخاص بعض التأثيرات التي من شأنها أن تغير من ملامحها بالكامل، سواء بإعادتها إلى الماضي أو الذهاب بها في رحلة إلى المستقبل، بحسب موقع psychologytoday، الذي حلل أسباب لجوء الأشخاص إلى تغيير أو تبديل ملامحهم في الصور، وهو ما يحدث في تريند تحويل الصور Studio Ghibli إلى رسوم كرتونية.

وبحسب الموقع، من أسباب استخدام التطبيقات التي تعمل على تغيير الملامح من خلال تصغيرها أو وضع تأثيرات خارجية تجعلك تعود إلى الطفولة على سبيل المثال، مثل Studio Ghibli، تكون غالبًا ارتباط بذكريات الطفولة السعيدة، ومن ثم فإن تحويل الصور إلى هذا النمط قد يكون وسيلة للشعور بالحنين إلى تلك الفترة الخالية من الهموم.

وتستخدم هذه التطبيقات في الغالب ألوان هادئة وتفاصيل دقيقة، ما يخلق جوًا من الهدوء والسكينة، وهو ما قد يكون جذابًا في عالم مليء بالضغوط، إلى جانب أسباب أخرى تدفع الأشخاص لاستخدام مثل هذه التطبيقات، بينها الرغبة في التعبير عن الذات بطريقة مرحة وإبداعية.

الرغبة الدائمة في مواكبة التريندات

وذكر الموقع، أن تحويل الصور إلى رسوم كرتونية يسمح للأشخاص بالخروج عن قيود الواقع واستكشاف جوانب أخرى من هويتهم أو تخيل أنفسهم في عوالم مختلفة، كما يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الفكاهة وإضفاء جو من المرح على الصور.

وفي عالم مليء بالصور الواقعية، يمكن أن يكون تحويل الصورة إلى نمط فني مميز طريقة لجعل الصورة تبرز وتلفت الانتباه، ومن بين أسباب انتشاره أيضًا أن استخدامه على السوشيال ميديا بشكل واسع يشجع الآخرين على المشاركة في التريندات ذاتها، ما يجعله أكثر انتشارًا،

وبحسب الموقع، فإن مواكبة التريند هي سمة الجيل في السنوات الأخيرة، الذين يخشون تفويت شيء ما أو الرغبة في الانتماء إلى المجموعة والتفاعل والمشاركة، فمشاركة الصور المحولة يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات اجتماعية، مثل التعليقات والإعجابات، مما يعزز الشعور بالارتباط والتواصل.

كما أن ظهور تطبيقات وأدوات سهلة الاستخدام تعتمد على الذكاء الاصطناعي جعل عملية تحويل الصور إلى هذا النمط متاحة للجميع، حتى لمن ليس لديهم مهارات فنية، فالحصول على صورة محولة في وقت قصير يشجع على التجربة والمشاركة.