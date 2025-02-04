وأعلنت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة قبل قليل، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمنا في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهادهم جميعا، ما رفع عدد الضحايا في صفوف طواقم الدفاع المدني بسبب الحرب الإسرائيلية إلى 110 شهداء.

وأضافت قوات الدفاع المدني في غزة، أنّ أحد أفراد طواقمها الذين استشهدوا بمنطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية وجد مقطوع الرأس، مؤكدا أنّ مركباتنا ومركبات الهلال الأحمر كانت تحمل شارة الحماية المدنية في أثناء تعرضها للقصف الإسرائيلي برفح الفلسطينية.

انقطاع الاتصال بالطواقم الطبية

وأشارت قوات الدفاع المدني في غزة، إلى أنّ الاتصال انقطع بطواقمنا وأفراد الهلال الأحمر في منطقة تل السلطان برفح بعد توجههم بـ10 دقائق، كما طالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق طواقمنا في رفح الفلسطينية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.