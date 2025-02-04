سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

سجل سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 2-4-2025 في مصر، تحديثا جديدا في مختلف الأسواق المحلية، بمختلف أنواعه، إذ يتراوح متوسط سعر الطن ما بين 15 ألفا و500 إلى 18 ألف جنيه، ويختلف السعر بحسب النوع والجودة، وفقا لآخر تحديثات شعبة الأرز.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأوضحت الشعبة أن سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 2-4-2025، سجلت تحديثا جديدا، حيث يتراوح سعر الأرز الشعير رفيع الحبة ما بين 15 ألفا و500 و16 ألفا و500 جنيه للطن، بينما يتراوح الأرز الشعير عريض الحبة ما بين 17 ألفا و18 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة ما بين 24 ألفا و25 ألف جنيه للطن، كما يتراوح الارز الأبيض عريض الحبة ما بين 27 ألفا و28 ألف جنيه للطن.

سعر المواد الغذائية اليوم

وسجلت أسعار السلع والمواد الغذائية اليوم الأربعاء في مختلف الأسواق المصرية بالنسبة للمستهلك، تحديثا وفقا لما هو معلن من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو الأرز اليوم

- سجل سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، نحو 35 جنيه في المتوسط.

- سجل سعر كيلو الارز الأبيض السائب اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، نحو 26.75 جنيه في المتوسط.

- سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، نحو 19.27 جنيه في المتوسط.

- سجل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، نحو 63.4 جنيه في المتوسط.

- سجل سعر كيلو العدس المعبأ اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، نحو 65.46 جنيه في المتوسط.