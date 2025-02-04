بالتزامن مع ثالث أيام العيد.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء

مع آخر أيام عيد الفطر المبارك، يسافر المواطنون إلى وجهتهم المختلفة، سواء كانت محافظات الوجه القبلي أو القاهرة الكبرى، وتتصدر القطارات قائمة الخيارات المفضلة للسفر خلال هذه الفترة، لذا نقدم لكم في هذا التقرير مواعيد القطارات المتاحة اليوم الأربعاء الموافق 2 أبريل ثالث أيام العيد، في محطات سكك حديد مصر التي تشهد إقبالًا ملحوظًا في هذه الأيام.

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء

جاءت مواعيد القطارات اليوم الأربعاء ثالث أيام العيد، من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة ومحافظات الوجه القبلي، كالتالي:-

- قطار رقم 900 مكيف H1 ، يتحرك الساعة .8.15 مساء من الإسكندرية للقاهرة.

- قطار رقم 164 روسى يتحرك 12.00 صباحاً، من الإسكندرية وصولا الى الصعيد، الوصول 15.15 لحافظة أسوان

- قطار رقم 914 مكيف H1 موعد القيام 1.00 مساء، من الإسكندرية و الوصول 16.20 مساء للقاهرة.

- قطار رقم 2024 تالجو H1، موعد القيام 2.00 مساء، من الإسكندرية والوصول 16.30 مساء للقاهرة.

- قطار رقم 24 روسى موعد القيام 2.30 مساءاً، من الإسكندرية الوصول للقاهرة الساعة 18.40.

- قطار رقم 914 VIP H1 ، موعد القيام 3.00 مساء، من الإسكندرية، وصولا للقاهرة الساعة 17.30 مساء .

- قطار رقم 922 مكيف H1 ، موعد القيام 3.30 مساء، من الإسكندرية، وصولا للقاهرة الساعة 18.30 مساء.

- قطار رقم 196 مكيف تحيا مصر، يتحرك الساعة 3.40 مساء، من الإسكندرية الوصول لمحافظة الفيوم الساعة 19.35 مساء.

- قطار رقم 1008 روسي، قيام من الإسكندرية الساعة 19.35 وصولا لأسوان الساعة 23.15 مساء.

- قطار رقم 2008 VIP H1 مباشر، قيام من القاهرة الساعة 20.00 وصولا لأسوان الساعة 23.00 مساء.

- قطار رقم 934 VIP H1، قيام 22.15 وصول 1.15 صباحاً من الإسكندرية القاهرة الأقصر.