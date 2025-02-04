عملية نادرة لاستخراج «جنين طفيلي» من بطن رضيع .. 200 حالة مسجلة عالميا

في عملية نادرة، تمكن فريق من الجراحين الأفغان في أحد مستشفيات العاصمة كابول، من إجراء عملية جراحية ناجحة لاستخراج جنين طفيلي غير مكتمل النمو من بطن طفل رضيع يبلغ من العمر شهرين، الأمر الذي ترك أهالي الطفل في صدمة كبيرة وحالة من الخوف والقلق.

عملية نادرة لاستخراج جنين طفيلي من بطن طفل

في البداية، كان الرأي الأرجح من الأطباء أن يكون الرضيع مصابًا بورم «ويلمز»، وهو نوع من الأورام الكلوية التي قد تظهر في بعض الأحيان لدى حديثي الولادة، لكن المفاجأة كانت بأن الفحوصات أثبتت عدم معاناته من أي أورام، بينما كشفت الأشعة عن وجود تكوين غير طبيعي داخل تجويف البطن، تبين أنه يحتوي على أنسجة رخوة تتكون من دهون وسوائل بالإضافة إلى وجود عظام، بحسب صحيفة «Need To Know».

الغريب في الأمر أن الأطباء بعد الفحوصات تبين لهم وجود جنين داخل الطفل، وذلك بعد ظهور ملامح عظام وجه متكونة جزئيًا، بالإضافة إلى عمود فقري وأضلاع داخل هذا التكوين غير الطبيعي، ما جعل الأطباء يقررون التدخل الفوري بالجراحة، لينجحوا في استخراج الجنين الطفيلي غير المكتمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة تعتبر نادرة للغاية، حيث لم تسجل سوى حوالي 200 حالة مماثلة لهذا النوع من الطفيليات في تاريخ الطب العالمي.

ماذا تعرف عن الجنين الطفيلي؟

يذكر أن وسائل إعلام أخرى كانت قد أفادت في وقت سابق عن قيام أطباء في الهند بإجراء عملية مماثلة لاستئصال ما وصفوه بـ «توأم طفيلي» من فتى يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، حيث ظهرت أجزاء من جسم التوأم غير المكتمل خارج بطن الشاب.

وبحسب الصحفية، فإن الجنين الطفيلي، المعروف أيضًا باسم الجنين داخل الجنين، هو حالة طبية نادرة وغريبة تعتبر نوعًا من التوأمة المتطفلة، وفي هذه الحالة يتوقف أحد التوأمين المتطابقين عن النمو في مرحلة مبكرة من الحمل، ويصبح محاطًا داخل جسم التوأم الآخر الذي يستمر في النمو بشكل طبيعي.