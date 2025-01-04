الجمهور يشيد بأداء الطفل يوسف في الحلقة الآخيرة من مسلسل لام شمسية: ممثل شاطر جدا

نجح الطفل يوسف «علي البيلي» في خطف أنظار الجمهور خلال عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية، التي جاءت بعنوان «اللام القمرية»، إذ أبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم الشديد بأداء الطفل عند إدلاء شهادته أمام القاضي، بشأن تعرضه للتحرش من صديق والده وسام «محمد شاهين»، متوقعين له مستقبلًا فنيًا كبيرًا.

إشادات بأداء الطفل يوسف في مشهد المحكمة

عبر أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن إعجابة بأداء الطفل، قائلًا: «الولد دا ممتاز، ربنا يبارك فيه»، بينما أشاد آخر بأدائه المُبهر خاصة في مشهد المحكمة قائلًا: «الولد ممثل شاطر جدًا، بيمثل بعينه وتعبير وشه ما شاء الله عليه وجعنا كلنا»، وقال آخر: «أداء الطفل في المحكمة هيفضل بصمة في تاريخ الدراما المصرية، ده غير بصمته القوية في قلوبنا كلنا».

ووصفته إحدى رواد فيسبوك بالطفل العبقري: «أداء رائع لطفل واعي جدًا وملئ بالأحاسيس، بجد برافو عليه طفل عبقري»، وعبر آخر عن إعجابه الشديد بقدرة الطفل الصغير على نقل مشاعر الوجع بحرفية عالية، بقوله: «الولد محترف كأنه مولود فنان، قدر يوصل مشاعر الطفل الموجوع الحزين، بنظرة وتنهيدة ماشاء الله عليه».

أبطال مسلسل لام شمسية

تدور أحداث مسلسل لام شمسية في إطار درامي اجتماعي يتناول قضايا حساسة مثل التحرش الجنسي والخيانة الزوجية، بالإضافة إلى اضطراب العلاقات الأسرية وتأثيرها على مشاعر الأطفال في بيئة مليئة بالتوتر وعدم الاستقرار.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي والطفل علي البيلي وعدد آخر من الفنانين.