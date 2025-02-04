صاحبة سيرك طنطا تكشف تفاصيل الهجوم على عامل في سيرك: أعدنا النمر إلى القاهرة

كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود، وصاحبة السيرك الذي شهد اعتداء نمر مفترس على عامل، عن تفاصيل الحادث، مؤكدة أنّ المدرب المساعد أدخل يده إلى القفص أثناء العرض، ما عرضه لهجوم النمر وتسبب في إصابته بذراعه، ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وأوضحت مدربة الأسود في مقطع فيديو عبر حساباتها على السوشيال ميديا، أنّها كانت موجودة داخل القفص أثناء أحد العروض داخل السيرك الذي استضافته مدينة طنطا خلال أيام عيد الفطر فقط، لافتة إلى أنّ المدربين استطاعوا السيطرة على الأسود والنمور الموجودة في العرض، ولم يتعرض أحد من الجمهور الذي حضر العرض لأي إصابة أو مهاجمة من النمور أو الأسود المشاركة في العرض.

وأكدت خروج النمر من القفص وإعادته إلى القاهرة لتأهيله مرة أخرى، لافتة إلى أنّها أجرت زيارة للعامل في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وخضع المدرب المساعد الذي تعرض إلى مهاجمة النمر داخل السيرك إلى علمية جراحية أسفرت عن بتر ذراعه حتى الكوع، بسبب حدوث تهتك في الذراع، أجراها فريق طبي في مستشفى طنطا الجامعي، وخرج المصاب من غرفة العمليات وحالته الصحية مستقرة، حيث يخضع إلى متابعة دقيقة من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.