«الشعب الجمهوري»: حشود المصريين في صلاة العيد توكد تأييد الدولة في قرار رفض التهجير

قال رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة إن الشعب المصري دائما ما يثبت وعيه ودعمه لقيادته السياسية ضد الأخطار الخارجية، مشيرًا إلى أن الألاف الذين احتشدوا عقب صلاة العيد في كل المحافظات أثبتوا أن الشعب المصري كله يدعم قرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤيدها خاصة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين لسيناء.

حشود المصريين في صلاة العيد كانت مفاجأة لم يكن مخططا لها

وأشار عطا، إلى أن حشود المصريين في صلاة العيد كانت مفاجأة سارة فلم يكن مخططا لها إلا أنها عبرت على موقف الشعب المصري بعدم المساس بالأمن القومي المصري، ولا تصفية القضية الفلسطينية بإخراج الفلسطينيين من وطنهم تحت دعوى إعادة الإعمار، مؤكدًا أن القيادة السياسية تستند على قاعدة شعبية ضخمة وهو ما يؤكد أن الموقف المصري الرافض للتهجير ثابت ولن يتغير مهما كانت هناك ضغوط أو إغراءات فالمصري لا يقبل المساس بوطنه مهما حدث.

حل الأزمة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية

ولفت أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، في بيانه إلى أن السيد الرئيس السيسي حريص أشد الحرص على حل الأزمة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة عند حدود الرابع من يونيو لعام 1967، كما أن الرئيس السيسي يسعى للتوصل لاتفاق هدنة جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووقف الحرب والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وجعله صالحا للحياة بعدما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.