«حماة الوطن» ببنها: القيادة السياسية تتخذ موقفا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد الشيخ، أمين بندر بنها بحزب حماة الوطن محافظة القليوبية، أن موقف الدولة المصرية صادق وثابت من عشرات السنينن لدعم القضية الفلسطنية، مشيرا إلى أن الوقفات التضامنية الأخيرة من القوى السياسية والمواطنين في عيد الفطر شهدت اصطفافا واسعا خلف القيادة السياسية، وتعبيرا عن رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا، ودعما لموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

رفض تهجير الفلسطينيين

وأشار «الشيخ»، في بيان له، أن القوى السياسية الحزبية أعربت خلال الوقفات التضامنية عن تضامنها الكامل مع القيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين، وتأييد موقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

وأشار «الشيخ» أن الجميع أكد خلال الوقفات أن مخطط التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية وليس حلا للقضية، ويعد انتهاكا صريحا لحق تقرير المصير الفلسطيني، مؤكدا أن حل الدولتين والعودة إلي حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الأمثل لحل القضية.

وشدد «الشيخ» علي أن حل القضية الفلسطينية لن يتم علي حساب تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر قيادة وشعبا ترفض تماما مثل هذه الأفكار والتي تعد جريمة حرب ضد الفلسطينيين الذين تقوم مصر بمساندتهم وتأخذ على عاتقها دائما وأبدا نصرة القضية الفلسطينية.