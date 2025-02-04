ضبط أكثر من 32 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية للحد من الحوادث وتحسين الحركة المرورية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 32363 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، مخالفات الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات أخرى تتعلق بشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.