ضبط 33 كيلو مخدرات و3 قطع سلاح ناري في حملات أمنية

ضبط 33 كيلو مخدرات و3 قطع سلاح ناري في حملات أمنية

ضبط 33 كيلو مخدرات و3 قطع سلاح ناري في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ الأحكام على الهاربين.

في أسوان، جرى ضبط 4 قضايا مواد مخدرة شملت أكثر من 7 كيلو حشيش، 2 كيلو بانجو، وكمية من الشابو بحوزة 4 متهمين، أحدهم له معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 662 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في دمياط، جرى ضبط 3 قضايا مواد مخدرة شملت أكثر من 7 كيلو من الحشيش، و9 كيلو من البانجو، و8 كيلو من الهيدرو، وكمية من الهيروين، كما جرى ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 متهمين، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

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