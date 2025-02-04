دينا تعلن إصابة والدتها بالسرطان: للمرة التانية بعيش تجربة قاسية

دينا تعلن إصابة والدتها بالسرطان: للمرة التانية بعيش تجربة قاسية

دينا تعلن إصابة والدتها بالسرطان: للمرة التانية بعيش تجربة قاسية

كشفت الفنانة دينا تفاصيل إصابة والدتها السيدة زيزي بمرض السرطان، قائلة إنّها تعيش تجربة قاسية للمرة الثانية، والأولى كانت مع زوجها الراحل ووالد ابنها، ودخلت في نوبة بكاء.

تفاصيل مرض والدة دينا

وفي رسالة صوتية فاجأت السيدة زيزي ابنتها دينا خلال استضافتها بأحد البرامج التلفزيونية، حيث قالت إنّها تحبها منذ صغرها وكانت الأقرب لها بين أبنائها وكانت تريد أن تبقي إلى جانبها، لكن دينا قررت الابتعاد من أجل عملها، ما جعل دينا تبكي قائلة: «مش عارفة ليه دايما مكتوب لي إن ميكونش ليّا أم».

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