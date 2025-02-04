ضبط مواد مخدرة قيمتها 7 ملايين جنيه في 4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات.

وفي أسوان، ضبطت أجهزة الأمن عناصر إجرامية بحوزتها كميات من الحشيش والبانجو، إضافة إلى أسلحة نارية متنوعة.

وفي كفر الشيخ، ضُبطت كميات من الحشيش والشابو والهيروين، إلى جانب أسلحة نارية، أما في جنوب سيناء فتم ضبط كميات كبيرة من الحشيش والهيدرو، إضافة إلى عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة.

وفي الدقهلية، ضبطت أجهزة الأمن كميات من الحشيش والهيدرو والشابو، إلى جانب أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسفرت الحملات في البحيرة ودمياط والشرقية وشمال سيناء عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار.