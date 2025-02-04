النيابة العامة تصرح بدفن ذراع ضحية هجوم الأسد في سيرك طنطا

قررت النيابة العامة باستخراج تصريح دفن الجزء المبتور من ذراع المصاب محمد إبراهيم عبد الفتاح، بمعرفة أهله، بعد أن تعرض لهجوم من أسد داخل سيرك في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأكد إبراهيم عبد الفتاح، والد الشاب المصاب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه توجه إلي الجهات المسؤولة من أجل الحصول علي تصريح بدفن الجزء الخاص بذراع ابنه.





واضاف أنه سيتم دفن الجزء الخاص بابنه في مقابر رشيد جنزور: «يتم عمل اللازم من أجل دفن الجزء المبتور».



وكان الشاب محمد إبراهيم، تعرض لهجوم من أسد في سيرك داخل مدينة طنطا، ونجح الأهالي المتواجدة في السيرك من إنقاذ الشاب صاحب الـ23 سنة، بعد أن التهم الأسد جزء من ذراعه.