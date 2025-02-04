عاشت أسرة الشاب محمد إبراهيم، البالغ من العمر 23 عامًا، لحظات من القلق الشديد بعد أن شاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوم أسد على ابنهم أثناء عمله في سيرك بطنطا في محافظة الغربية، إذ تمكن الأسد من التهام ذراع ابنهم.
تفاصيل هجوم أسد على شاب في سيرك طنطا.. ووالده: «فرحه في شهر 6»
تفاصيل هجوم أسد على شاب في سيرك طنطا.. ووالده: «فرحه في شهر 6»
اللحظات الأخيرة قبل بتر اليد
وأضاف والد الشاب في تصريحات لـ«الوطن»: «ابني في لحظة الأسد التهم إيده، وللاسف الناس اللي لحقت ابني، ونقلته بسرعة في المستشفي، لكن السيرك والمسئولين مقدروش يعملوا حاجة».
والد الشاب: ابني كان يستعد لزفافه خلال أشهر