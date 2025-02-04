وأكد والد الشاب أن ابنه كان يستعد للزواج خلال شهرين، حيث كان حفل زفافه مقررًا في شهر يونيو، لكن مستقبله ضاع، وقال: «كان يساعدني في حياتي، وقد حصلت على تصريح الدفن، وسيتم دفن يد ابني في مقابر رشيد جنزور، وسنؤدي صلاة الجنازة عليه».

وتابع: «لم يتواصل أصحاب السيرك معنا، وابني لما يقوم بالسلامة هناخد الإجراءات اللازمة، ولن يعود للعمل في السيرك مرة أخرى».