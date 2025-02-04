تفاصيل هجوم أسد على شاب في سيرك طنطا.. ووالده: «فرحه في شهر 6»

تفاصيل هجوم أسد على شاب في سيرك طنطا.. ووالده: «فرحه في شهر 6»

تفاصيل هجوم أسد على شاب في سيرك طنطا.. ووالده: «فرحه في شهر 6»

عاشت أسرة الشاب محمد إبراهيم، البالغ من العمر 23 عامًا، لحظات من القلق الشديد بعد أن شاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوم أسد على ابنهم أثناء عمله في سيرك بطنطا في محافظة الغربية، إذ تمكن الأسد من التهام ذراع ابنهم.

وسيطر هلع كبير على إبراهيم عبد الفتاح، والد الشاب، بعد سماعه الخبر، إذ أسرع إلى المستشفى للاطمئنان على حالة ابنه، وقال: «والدته أغمى عليها، وبدأت تصرخ، وظنت أن ابنها قد توفي بعد رؤيتها لمنظره في الفيديو، وأخواته توجهوا إلى المستشفى للوقوف بجانب أخيهم، وأنا معاهم».

شاب سيرك طنطا

اللحظات الأخيرة قبل بتر اليد

وأضاف والد الشاب في تصريحات لـ«الوطن»: «ابني في لحظة الأسد التهم إيده، وللاسف الناس اللي لحقت ابني، ونقلته بسرعة في المستشفي، لكن السيرك والمسئولين مقدروش يعملوا حاجة».

والد الشاب: ابني كان يستعد لزفافه خلال أشهر

وأكد والد الشاب أن ابنه كان يستعد للزواج خلال شهرين، حيث كان حفل زفافه مقررًا في شهر يونيو، لكن مستقبله ضاع، وقال: «كان يساعدني في حياتي، وقد حصلت على تصريح الدفن، وسيتم دفن يد ابني في مقابر رشيد جنزور، وسنؤدي صلاة الجنازة عليه».

وتابع: «لم يتواصل أصحاب السيرك معنا، وابني لما يقوم بالسلامة هناخد الإجراءات اللازمة، ولن يعود للعمل في السيرك مرة أخرى».

تصريح الدفن

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