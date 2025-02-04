قيادي بـ«مصر أكتوبر»: المصريون ضربوا مثالا في الاصطفاف خلف القيادة السياسية

قال أحمد سامي سليمان، أمين شباب الجمهورية لحزب مصر أكتوبر، إن الشعب المصري ضرب مثالا في الوحدة والاصطفاف خلف وطنه وقيادته السياسية بخروجه في ميادين مصر عقب صلاة عيد الفطر المبارك؛ للتأكيد على دعم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم الدولة المصرية في موقفها المشرف تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وقال «سامي»، في بيان له، إن موقف الشعب المصري أكد للعالم أنه على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على أرضه وحقوقه كاملة.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد أمين شباب الجمهورية لحزب مصر أكتوبر، أن مشهد الشعب المصري في الميادين بعث رسالة للعالم أجمع تؤكد في مضمونها على الثوابت والمباديء المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وأن الموقف المصري ثابت وراسخ ولن يتغير، وأن مصر دائما كانت الأكثر حرصا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق كما كانت طوال تاريخها منذ القدم، مشيرًا إلى أن مصر قدمت جهودا كبيرا تجاه القضية، سواء دبلوماسية وسياسية أو إنسانية.