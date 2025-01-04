«الشعب الجمهوري» بدمياط ينظم وقفة لدعم موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

«الشعب الجمهوري» بدمياط ينظم وقفة لدعم موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

«الشعب الجمهوري» بدمياط ينظم وقفة لدعم موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بحضور محمد سامي سليمان، أمين المحافظة، وسامي الغباشي، أمين تنظيم المحافظة، وأمناء الأمانات ورؤساء اللجان بالمحافظة، وأمناء المراكز.

تعزيز الروابط الاجتماعية

شهد الاحتفال تجمعًا كبيرًا من أعضاء الحزب والمواطنين، حيث أكد الحضور أهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ روح التآخي والتكاتف بين الجميع، وأكد قيادات الحزب بالمحافظة، في كلماتهم خلال الحفل، حرصهم على التواصل الدائم مع المواطنين، ومواصلة الجهود لدعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى خدمة أبناء المحافظة.

وأكد محمد سامي سليمان، أمين حزب الشعب الجمهوري في دمياط، على أهمية العمل الجماعي والتكاتف لتعزيز دور الحزب في خدمة المجتمع، من خلال مبادرات تسهم في تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.

دعم موقف مصر تجاه فلسطين

وقال «سليمان» في بيان له، إن الفعالية شهدت توافد الجماهير من مختلف أنحاء محافظة دمياط للمشاركة في وقفة تضامنية دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، حيث رفع المشاركون شعار «لا للتهجير»، مؤكدين موقفهم الثابت في دعم القضايا الوطنية والقومية.

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