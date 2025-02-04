عزاء والدة المخرج الكبير محمد شعبان الجمعة المقبل بمسجد الرحمن الرحيم

عزاء والدة المخرج الكبير محمد شعبان الجمعة المقبل بمسجد الرحمن الرحيم

عزاء والدة المخرج الكبير محمد شعبان الجمعة المقبل بمسجد الرحمن الرحيم

أعلن المخرج محمد شعبان الشهير بـ ميدو شعبان، موعد ومكان عزاء والدته، والتى رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، وجرى تشييع جثمانها عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتدفن في مقابر العائلة في الدراسة بالجمالية.

موعد ومكان عزاء والدة المخرج ميدو شعبان

وأعلن المخرج ميدو شعبان موعد ومكان عزاء والدته الراحلة من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «عزاء المغفور لها والدتي الحاجة نادية عاشور يوم الجمعه 4 ابريل بعد صلاة المغرب، إن شاء الله في مسجد الرحمن الرحيم».

وحرص عدد كبير من الفانين على الدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، وقدموا التعازي والمواساة لـ ميدو عادل في فقدان والدته داعين الله له بالصبر والسلوان.

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