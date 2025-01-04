وفاة والدة المخرج ميدو شعبان.. وتشييع الجنازة عصر اليوم

توفيت والدة المخرج محمد شعبان الشهير بـ ميدو شعبان، حسب ما أعلن عبر حسابه على فيس بوك قبل قليل، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة العصر اليوم.

وأعلن ميدو شعبان وفاة والدته عبر فيس بوك قائلا: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي السيدة نادية عاشور، للفقيدة الرحمة ولنا الصبر والسلوان».

موعد ومكان صلاة الجنازة

وأوضح أنّ الجنازة تُشيّع بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة في مقابر الدرّاسة بالجمالية.

وتفاعل أصدقاءه وعدد من متابعيه على منشور الوفاة، حيث حرصوا على مواساته وتعزيته والدعاء لوالدته الراحلة بالدعاء والرحمة والمغفرة.