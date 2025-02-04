وزير الخارجية: تعزيز التنسيق مع جيبوتي لدعم الاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي

وزير الخارجية: تعزيز التنسيق مع جيبوتي لدعم الاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي

وزير الخارجية: تعزيز التنسيق مع جيبوتي لدعم الاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع عبد القادر حسين عمر، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية جيبوتي الشقيقة.

وقدم عبد العاطي التهنئة لنظيره الجيبوتي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، معبرًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية بين مصر وجيبوتي

وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية التي تربط مصر وجيبوتي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل المحافل الإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.

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