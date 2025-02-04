الخارجية الإيرانية: تهديدات واشنطن مرفوضة وستعقد الأوضاع في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن تهديدات واشنطن لطهران مرفوضة وستعقد الأوضاع في المنطقة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

تصريحات وزير الخارجية الإيراني

وتابع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: «جاهزون لمفاوضات غير مباشرة بعيدا عن أي تهديدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية»، موضحا: «عازمون على تطوير برنامجنا النووي في إطار القوانين الدولية».

وفي وقت سابق، أوضح «عراقجي»، أن بلاده ستدرس التهديدات والفرص الواردة في رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حث فيها طهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

دراسة رسالة الرئيس الأمريكي لطهران

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن طهران تدرس رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.