أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن فرنسا تعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.
فرنسا تعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران
فرنسا تعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران
اتفاق نوووي بين فرنسا وإيران
وأوضح وزير خارجية فرنسا، أن المجال أمام إبرام اتفاق نووي مع إيران بات محدودا، مؤكدًا أن لم يجر إبرام اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية تبدو شبه محتومة.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها استدعت السفير الإيراني على خلفية قضية المواطنين الفرنسيين الذين هم «رهائن لدى إيران».
وأضافت الخارجية الفرنسية، في بيانٍ: «وضعهم لا يطاق في ظل ظروف احتجاز مهينة تصل إلى حد التعذيب لبعضهم بموجب القانون الدولي».
وجددت الوزارة تحذيرها المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران.
ومنذ عام 2022، تعتقل إيران الفرنسية سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري بتهمة التجسس، التي نفاها أقارب المعتقلَين، كما تحتجز ثالثًا منذ عام 2022، يُدعى أوليفييه، ولكن لم يكشف عن اسمه الكامل، وفي يوليو من العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إفراج إيران عن الفرنسي لوي أرنو، الذي كان مسجونًا لديها منذ سبتمبر 2022.