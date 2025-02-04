Logo
آخر الأخبار
السبت، 05 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

فرنسا تعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران

فرنسا تعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران

فرنسا تعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران

اتفاق نوووي بين فرنسا وإيران

وأوضح وزير خارجية فرنسا، أن المجال أمام إبرام اتفاق نووي مع إيران بات محدودا، مؤكدًا أن لم يجر إبرام اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية تبدو شبه محتومة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها استدعت السفير الإيراني على خلفية قضية المواطنين الفرنسيين الذين هم «رهائن لدى إيران».

وأضافت الخارجية الفرنسية، في بيانٍ: «وضعهم لا يطاق في ظل ظروف احتجاز مهينة تصل إلى حد التعذيب لبعضهم بموجب القانون الدولي».

وجددت الوزارة تحذيرها المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران.

ومنذ عام 2022، تعتقل إيران الفرنسية سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري بتهمة التجسس، التي نفاها أقارب المعتقلَين، كما تحتجز ثالثًا منذ عام 2022، يُدعى أوليفييه، ولكن لم يكشف عن اسمه الكامل، وفي يوليو من العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إفراج إيران عن الفرنسي لوي أرنو، الذي كان مسجونًا لديها منذ سبتمبر 2022.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا