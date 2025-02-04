وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها استدعت السفير الإيراني على خلفية قضية المواطنين الفرنسيين الذين هم «رهائن لدى إيران».

وأضافت الخارجية الفرنسية، في بيانٍ: «وضعهم لا يطاق في ظل ظروف احتجاز مهينة تصل إلى حد التعذيب لبعضهم بموجب القانون الدولي».

وجددت الوزارة تحذيرها المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران.

ومنذ عام 2022، تعتقل إيران الفرنسية سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري بتهمة التجسس، التي نفاها أقارب المعتقلَين، كما تحتجز ثالثًا منذ عام 2022، يُدعى أوليفييه، ولكن لم يكشف عن اسمه الكامل، وفي يوليو من العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إفراج إيران عن الفرنسي لوي أرنو، الذي كان مسجونًا لديها منذ سبتمبر 2022.