تمارين تنفس تخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون.. تعرف عليها

تمارين التنفس من الوسائل الفعالة لتحسين كفاءة الرئتين وتعزيز التخلص من ثاني أكسيد الكربون المتراكم في الجسم، وعندما تتراكم كميات كبيرة من الهواء القديم في الرئتين، يقل مجال دخول الهواء النقي، ما يؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، لذا نوضح فيما يلي وفقًا لموقع «Healthline» الطبي تمارين تنفس تساعدك على تقليل هذا التراكم وتحسين تبادل الغازات في الجسم.​

فوائد تمارين التنفس

تحسين كفاءة الرئتين: تساعد التمارين على زيادة مرونة الرئتين وقدرتهما على التمدد والانكماش، ما يسهم في تحسين عملية التنفس.​

زيادة نسبة الأكسجين في الدم من خلال تحسين عملية التنفس، إذ يتم زيادة كمية الأكسجين المستنشقة، ما يعزز من نسبة الأكسجين في الدم.​

تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون: تساعد التمارين على التخلص من الهواء الراكد في الرئتين، ما يقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسم.​



أمثلة على تمارين التنفس

تنفس الشفاه المزمومة ويتمثل هذا التمرين في الشهيق ببطء عبر الأنف، ثم الزفير ببطء عبر الشفاه المزمومة كما لو كنت تصفر. يساعد هذا التمرين على تقليل عدد مرات التنفس والحفاظ على المجاري الهوائية مفتوحة لفترة أطول، ما يسهل عملية التخلص من ثاني أكسيد الكربون. ​

التنفس البطني: يركز هذا التمرين على استخدام الحجاب الحاجز أثناء التنفس، ويتم الشهيق ببطء عبر الأنف مع ملاحظة ارتفاع البطن، ثم الزفير ببطء عبر الفم مع ملاحظة انخفاض البطن، ويُنصح بممارسة هذا التمرين بانتظام لتحسين كفاءة الرئتين. ​

كما يجب المواظبة على التمارين وذلك للحصول على أفضل النتائج، وينصح بممارسة تمارين التنفس لمدة 5 إلى 10 دقائق يوميًا، والاسترخاء أثناء التمارين والتأكد من الجلوس في وضعية مريحة والاسترخاء أثناء ممارسة التمارين لتحقيق أقصى استفادة بالإضافة إلى استشارة مختص حال كنت تعاني من مشكلات تنفسية مزمنة، ويُفضل استشارة طبيب أو مختص قبل البدء في أي برنامج تمارين تنفسية، ومن خلال الالتزام بتمارين التنفس يمكنك تحسين كفاءة الجهاز التنفسي وتعزيز التخلص من ثاني أكسيد الكربون، ما يسهم في تحسين الصحة العامة والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بكفاءة أكبر.