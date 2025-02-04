«الصحة»: إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة خلال 3 أشهر

«الصحة»: إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة خلال 3 أشهر

«الصحة»: إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة، إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى العمل على تطوير الوحدة من خلال استبدال بعض الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

و أكد "عبدالغفار" انتظام سير العمل في الوحدة بالمستشفى، ومتابعة حالات جراحة الوجه و الفكين من خلال عيادات التأمين الصحي، لافتاً إلى وجود عيادة ثابتة لجراحات الوجه والفكين أسبوعياً.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا