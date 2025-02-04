‎هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

‎هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

‎هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

‎حسم مجلس الوزراء، الإجابة على التساؤل الخاص بـ «هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟»، موضحاً أن إجازة القطاع الحكومي، آخرها اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر إبريل الجاري، موضحاً أنها بدأت من يوم السبت الماضي.

وأكد قرار رئيس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر، حصل عليها كل من:

العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية

العاملون في الهيئات العامة وشركات القطاع العام.

العاملون في شركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، فإن غداً الخميس الموافق الثالث من شهر إبريل الجاري، يوم عمل طبيعي في مختلف المصالح الحكومية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية المعتادة داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2025 م وذلك بدءا من الخميس الموافق 3 أبريل 2025، لافتة إلى استمرار المتابعة الدقيقة لحركة تشغيل المرفقين وانتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام.

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