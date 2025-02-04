متى تنتهي إجازة عيد الفطر؟

متى تنتهي إجازة عيد الفطر؟

متى تنتهي إجازة عيد الفطر؟

حسم مجلس الوزراء الجدل حول موعد انتهاء إجازة عيد الفطر، موضحًا أن إجازة القطاع الحكومي تنتهي اليوم الأربعاء، الموافق 2 أبريل الجاري، بعد أن بدأت يوم السبت الماضي.

كما أشار المجلس إلى أن الفئات التي حصلت على الإجازة تشمل:

إجازة عيد الفطر

العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية

العاملون في الهيئات العامة وشركات القطاع العام.

العاملون في شركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، فإن غداً الخميس الموافق الثالث من شهر إبريل الجاري، يوم عمل طبيعي في مختلف المصالح الحكومية، ووفق ساعات العمل المنصوص عليها رسمياً.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية المعتادة داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف بعد الإنتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2025 م وذلك بدءا من الخميس الموافق 3 إبريل 2025، لافته إلى أنه تم التأكيد على جميع محطات السكك الحديدية بضرورة توفير التذاكر الخاصة بعودة الركاب من الوجه القبلي إلى القاهرة.

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