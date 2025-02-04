متى تنتهي إجازة عيد الفطر؟

حسم مجلس الوزراء الجدل حول موعد انتهاء إجازة عيد الفطر، موضحًا أن إجازة القطاع الحكومي تنتهي اليوم الأربعاء، الموافق 2 أبريل الجاري، بعد أن بدأت يوم السبت الماضي.

كما أشار المجلس إلى أن الفئات التي حصلت على الإجازة تشمل:

إجازة عيد الفطر

العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية

العاملون في الهيئات العامة وشركات القطاع العام.

العاملون في شركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، فإن غداً الخميس الموافق الثالث من شهر إبريل الجاري، يوم عمل طبيعي في مختلف المصالح الحكومية، ووفق ساعات العمل المنصوص عليها رسمياً.