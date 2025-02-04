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السبت، 05 أبريل 2025
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الخارجية الروسية: استهداف المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى عواقب وخيمة

الخارجية الروسية: استهداف المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى عواقب وخيمة

الخارجية الروسية: استهداف المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى عواقب وخيمة

علقت الخارجية الروسية، على تهديدات واشنطن لطهران، موضحة أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن تهديدات واشنطن لطهران مرفوضة وستعقد الأوضاع في المنطقة.

تصريحات وزير الخارجية الإيراني

وتابع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: «جاهزون لمفاوضات غير مباشرة بعيدا عن أي تهديدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية»، موضحا: «عازمون على تطوير برنامجنا النووي في إطار القوانين الدولية».

وأوضح «عراقجي»، أن بلاده ستدرس التهديدات والفرص الواردة في رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حث فيها طهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

دراسة رسالة الرئيس الأمريكي لطهران

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن طهران تدرس رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

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