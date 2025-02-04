خبير قانون دولي: إسرائيل تسكب الزيت على النار بانتهاكاتها للمسجد الأقصى

أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء ليحذر بوضوح من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وأن البيان المصري استند في إدانته لهذه الأفعال الهمجية والبربرية وغير المسؤولة إلى القانون الدولي.

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط

وأشار «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه التصرفات تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط وتزيد من حدة التوتر، مؤكدًا أن القانون الدولي حسم موقفه من القدس الشرقية والمسجد الأقصى منذ عام 1967، حيث صدرت قرارات دولية واضحة في هذا الشأن، أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، بالإضافة قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973، الذي طالب بوقف جميع الأعمال العدائية وبدء مفاوضات سلام عادلة.

بيانات الخارجية المصرية

وأوضح أن جميع بيانات الخارجية المصرية تستند دائمًا إلى القانون الدولي، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقات الدولية والنظام العام العالمي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل تجاهل هذه القوانين والقرارات الدولية وتسكب الزيت على النار، ما يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لإلزام إسرائيل باحترام القوانين والمواثيق الدولية، ووقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس.