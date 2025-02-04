هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟.. سنة عظيمة لا تتركها

صيام الست من شوال سُنّة عظيمة، ويسعى كثير من المسلمين لتطبيقها بعد الانتهاء من الشهر الفضيل، ولذلك يعد سؤال هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟ من الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير منهم، كما أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فالبعض يجيز الجمع بنية واحدة، بينما يرى آخرون ضرورة صيام القضاء أولًا.

هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟

وأجابت دار الإفتاء في فتوى لها عن سؤال هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟ إذ قالت إنه إذا استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟ أنه ورد في فضل صيام الست من شوال عدد من الأحاديث، حيث ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.

حكم التتابع في صيام الست من شوال

ولفتت الدار خلال إجابة سؤال هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟ أنه لا يشترط تتابعها، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الاثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.