ما فضل صيام الست من شوال؟ بدأ اليوم

ما فضل صيام الست من شوال؟ بدأ اليوم

ما فضل صيام الست من شوال؟ بدأ اليوم

صيام الست من شوال هو من السنن المستحبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «مَن صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».

ويُفسر هذا الحديث بأن الحسنة تُضاعف بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان يحتسب كصيام عشرة أشهر، بينما صيام الستة أيام يحتسب كصيام شهرين، وبالتالي يحصل المسلم على أجر صيام عام كامل.

متى يبدأ صيام الست من شوال؟

يبدأ الصيام من اليوم الثاني من شهر شوال مباشرة بعد يوم عيد الفطر، حيث يحرم الصيام في يوم العيد، والأفضلية في صيامها تكون بشكل متتابع، لكن يجوز صيامها متفرقة على مدار الشهر، وفقًا لدار الإفتاء المصرية.​

فوائد صيام الست من شوال

وتكمن فوائد صيام الست من شوال، في تعويض أي نقص حدث في صيام رمضان، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واكتساب ثواب عظيم يعادل صيام الدهر كله،

وأوضحت دار الإفتاء أن صيام هذه الأيام يُستحب أن يكون بعد رمضان مباشرة، لكن يجوز تأخيره لأي وقت خلال شهر شوال، سواء متتابعًا أو متفرقًا، وفقًا لظروف الصائم وقدرته.

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