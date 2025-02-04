اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية في القدس

07:07 م | الأربعاء 02 أبريل 2025

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية في القدس