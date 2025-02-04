وزير الإعلام الأردني السابق: أي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ستكون لها تداعيات سلبية
«المالية»: «رضاء الممولين» أولوية.. ونسعى لتقديم خدمات ضريبية عادلة
اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية في القدس
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية في القدس
وزير الإعلام الأردني السابق: أي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ستكون لها تداعيات سلبية
«المالية»: «رضاء الممولين» أولوية.. ونسعى لتقديم خدمات ضريبية عادلة
«الأبيض» يعود بتعادل
عقوبات.. وانتعاشة
الأهلي مهدد بعقوبات «كاف» بعد واقعة مباراة الهلال السوداني في دوري الأبطال
سفير المغرب يدعم بيراميدز في أزمة جماهير الجيش الملكي
«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ1.1 مليون مواطن خلال العيد.. وتوفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم
د. محمود خليل يكتب: العقل.. والرداء الأبيض
أنشطة مكثفة لـ«مكافحة الإدمان» بالحدائق والمناطق المطورة للتوعية بخطورة التعاطي
تدابير عاجلة بـ«السكك الحديدية» لتيسير نقل المواطنين بعد إجازة العيد
د. خديجة حمودة تكتب: حكاية مصرية قديمة
«الري»: ضخ كميات إضافية من المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
مسارح الدولة تضىء بـ«كامل العدد» في إجازة العيد
مجزرة جديدة للاحتلال في غزة: 22 شهيدا في قصف عيادة لـ«أونروا»
«لندن» تطالب «تل أبيب» بالتوقف عن منع المساعدات إلى القطاع.. والدفاع المدني: الجيش الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمنا برفح الفلسطينية
«بن غفير» يقود المستوطنين لاقتحام «الأقصى».. و«السلطة»: استفزاز مرفوض
«زيلينسكي» يتهم روسيا بقصف منشآت الطاقة في «سومي ودنيبرو وبيتروفسك»
الصين تواصل تدريبات «رعد المضيق» حول تايوان.. و«واشنطن»: أنشطة عدوانية
عمار علي حسن يكتب: رفض طه حسين للاستعمار (1)
«استراتيجية وطنية».. جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.. وصادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار
85 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة العام المالي الحالي
«الاتصالات»: تعزيز دور مصر كمركز محوري لتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود
خبراء: موقع مصر الجغرافي وتطوير البنية التحتية يسهلان التواصل مع الأسواق العالمية
رئيس «الجمعية الألمانية»: الجانب المصريي ملتزم دائماً بدعم القطاع ويسعى لتوفير ظروف تنافسية
ستيفان فريك: مصر سوق واعدة لتصدير الخدمات عالمياً
وزير الإعلام الأردني السابق: دعم عربي لخطة مصر لإعمار غزة
التنسيق بين الملك والرئيس السيسي يؤكد تطابق رؤية الأردن ومصر والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس قائمة
الرئيس الأمريكي يحلم بجائزة نوبل للسلام وهذا لن يتحقق إلا عبر حلول عادلة ومنصفة للقضية
«نتنياهو» يحاول حماية نفسه من المثول أمام القضاء وتمديد حياته السياسية وبقاء حكومته المتطرفة
جيهان فوزي تكتب: سياسة تكسير العظام
الأبيض يعود بتعادل
الزمالك يفشل في فك دفاعات ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.. وكتيبة «بيسيرو» تنتظر الحسم في القاهرة
الأهلي يؤكد بقاء «كولر».. غضب كبير من «الشحات» بعد قرار السويسري و«الأحمر» مهدد بعقوبات «كاف» بعد واقعة مباراة الهلال السوداني
منتخب «الناشئين» في صدام صعب أمام «بوركينا فاسو» في أمم أفريقيا تحت 17 عاماً
تأكيد الرواية
سفير المغرب يدعم بيراميدز في أزمة جماهير الجيش الملكي.. ويؤكد: الروح الرياضية سيطرت
إنجي المقدم: تعطش الجمهور إلى الدفء الأسري وراء نجاح مسلسل «كامل العدد ++»
سينما العيد.. «سيكو سيكو» يكتسح الإيرادات بـ25 مليون جنيه
عمار يا إسكندرية
من اليخوت للمجداف.. فسحة الشواطئ لا تكفي
يلّا نقضّي إجازة سعيدة
الفرحة في الفيوم
مغامرات في وادي الريان وقرية تونس والبحيرة المسحورة
الغردقة كاملة العدد
عروض شرقية وغربية وبوفيه «كحك وبسكويت»
جنوب سيناء.. وبس
باراشوت وسفاري وألعاب مائية.. عيدية للزوار