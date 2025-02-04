استشاري تغذية يحذر من تناول الكحك على الريق: يُخفض السكر

استشاري تغذية يحذر من تناول الكحك على الريق: يُخفض السكر

استشاري تغذية يحذر من تناول الكحك على الريق: يُخفض السكر

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للابتعاد عن تناول الكحك على الريق، لأن الإنسان صائم منذ 30 يوما، وتناول الكحك الذي يحتوي على كمية كبيرة من الدقيق والسكر، يؤدي إلى رفع نسبة الأنسولين، والشعور بالهبوط، وبالتالي يلجأ الشخص في هذه الحالة إلى تناول المزيد من السكريات.

ضرورة للاعتدال في تناول الطعام

أضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، على فضائية «الناس»، أن هناك ضرورة للاعتدال في تناول الطعام خاصة في العيد، فتناول الكحك الذي يحتوي على مكسرات أفضل من تناول الكحك السادة، وتناول الكحك المتوسط أفضل من الكبير، والكحك الذي يحتوي على طبقة سكر قليلة أفضل من الذي يحتوي على كمية سكر كبيرة.

ضرورة عدم تناول كميات كبيرة من الكحك

وشدد استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة عدم تناول كميات كبيرة من الكحك، معقبًا: «الكحك مش هيخلص لو لم نتناول كميات كبيرة منه اليوم».

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