استشاري تغذية علاجية تكشف مخاطر تناول الكحك والبسكويت ليلًا.. تحذير لمرضى السكري

تناول الكحك والبسكويت من التقاليد الشائعة لدى المصريين في عيد الفطر، ومع ذلك، قد يقع البعض في أخطاء غذائية عند تناول حلوى العيد، مثل تناولها في ساعات الليل المتأخرة، خاصة قبل النوم مباشرة، ما قد يؤدي إلى مخاطر صحية متعددة على الجسم.

مقاومة الأنسولين

يحتوي الكحك والبسكويت وغيرها من الحلوى المرتبطة بالعيد على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات التي تؤدي إلى مخاطر عديدة عند تناولها في الليل، وفق الدكتورة مروة شعير استشارية التغذية العلاجية منها الارتفاع الحاد في مستوى السكر في الدم الذي قد يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين، والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر.

وأضافت استشارية التغذية العلاجية خلال حديثها لـ«الوطن»، أن معالجة الجسم للسكر أثناء الليل يكون بطئ ما يُسهل من تحويل السكر الزائد إلى دهون وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، كما يعطل السكر عملية التمثيل الغذائي في الليل، ما قد يؤدي إلى الأرق وسوء النوم.

الإصابة بأمراض القلب

ووفقًا لموقع health line الطبي يؤدي تناول الحلوى في الليل إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم فضلًا عن رفع خطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة زيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ويُمكن تقليل أضرار تناول الحلوى ليلاً بتجنب تناولها قبل النوم بساعتين على الأقل، واستبدالها بوجبات خفيفة غنية بالبروتين أو الألياف مثل المكسرات والشكولاتة الداكنة، والحرص على شرب الماء بكثرة للحفاظ على توازن الجسم.