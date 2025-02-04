استشاري تغذية: الكعك بالمكسرات والعجوة أكثر فائدة من «السادة»

استشاري تغذية: الكعك بالمكسرات والعجوة أكثر فائدة من «السادة»

استشاري تغذية: الكعك بالمكسرات والعجوة أكثر فائدة من «السادة»

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا معينًا لفترة طويلة، ثم يتناول السكريات بصورة مفاجئة، يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنةً بمن لا يتبع أي نظام غذائي، وينطبق هذا الأمر أيضًا على الأشخاص الذين لا يعتدلون في تناول الطعام بعد انتهاء شهر رمضان.

السكر مادة مصنعة وغير صحية

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، على فضائية «الناس»، أن السكر مادة مصنعة وغير صحية، على عكس البلح، مشيرًا إلى أن تناول الكعك المحشو بالتمر يساهم في تقليل الشهية بشكل أكبر مقارنةً بالكعك السادة، نظرًا لقيمته الغذائية العالية.

وأوضح أن البلح يحفز إفراز هرمون معين يُستخدم في بعض حقن التخسيس، لكن تأثير هذا التحفيز يستمر لمدة نصف ساعة فقط.

شدد على ضرورة تجنب تناول الكعك الذي لا يحتوي على أي قيمة غذائية، والحرص على شراء الكحك الغني بالمكسرات أو العجوة.

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