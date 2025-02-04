عصير الليمون بطرق مختلفة مثل الكافيهات.. الأنسب بعد الفسيخ والرنجة

يتناول البعض الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد، كنوع من التغيير بعد 30 يومًا، من اللحوم والدجاج والأطباق المتنوعة في شهر رمضان، لذا يمكن إعداد عصير الليمون بعد وجبة الأسماء المملحة، وهناك طرق تحضير مختلفة، على طريقة الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة Cbc Sofra.

عصير الليمون بالفراولة

المقادير:

3 ليمون مقشر ومنزوع البذر.

فراولة مجمدة.

سكر حسب الرغبة.

مياه غازية بيضاء.

الطريقة:

في الخلاط يوضع الليمون والفراولة والسكر والمياه الغازية، ويتم الخلط جيدًا ثم يصفى ويوضع في الكاسات ويقدم.

عصير الليمون بالرمان

المقادير:

3 حبات ليمون مقشر ومنزوع البذر.

كوب حبوب رمان.

سكر.

مياه غازية بيضاء أو مياه عادية.

الطريقة:

في الخلاط توضع حبات الليمون والرمان والسكر والمياه الغازية، ويتم الخلط جيدًا ثم يصفى ويوضع في الكاسات.

عصير الليمون بالزنجبيل

المقادير:

3 حبات ليمون مقشر ومنزوع البذر.

سكر حسب الرغبة.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو رشة زنجبيل بودر.

مياه مثلجة.

الطريقة:

في الخلاط يوضع الليمون والزنجبيل والمياه والسكر ويتم الخلط جيدًا ثم يصفى، ويوضع في الكاسات.

عصير الليمون بالنعناع

المقادير:

3 حبات من الليمون المقشر ومنزوع البذر.

أوراق نعناع.

سكر حسب الرغبة.

مياه غازية بيضاء أو مياه عادية.

الطريقة:

في الخلاط يوضع الليمون والنعناع وسكر حسب الرغبة ومياه، ويتم الخلط جيدًا ثم يصفى، ويوضع في الكاسات.