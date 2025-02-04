الموسيقار عادل حقي: بدأت «حكيم باشا» في 2024

كشف الموسيقار عادل حقي، عن كواليس مشاركته في ثلاثة أعمال درامية خلال موسم رمضان 2025، موضحًا أن التحديات التي واجهها في التفريق بين كل عمل لإعطائه طابعًا موسيقيًا مميزًا ومختلفًا عن غيره.

اختيار الموسيقى

وتحدث «حقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «العيد فرحة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، عن كيفية قدرته على الفصل بين الأعمال الثلاثة، مؤكدًا أن هذه العملية ليست سهلة، فشخصيته كمولود لبرج الجوزاء، الذي يتميز بالتنوع والتقلب، تساعده على التكيف مع الأنماط المختلفة.

موسيقى حكيم باشا

وأشار إلى أن مسلسل «حكيم باشا» كان من أكثر الأعمال التي تطلبت مجهودًا، حيث بدأ العمل عليه منذ العام الماضي، واستغرق منه شهرين من التحضير؛ نظرًا لطبيعته المختلفة وتحديه المستمر لتقديم موسيقى غير تقليدية تناسب العمل.

وتابع: «أحيانًا تأتيني الفكرة أثناء القيادة، أو حتى أثناء النوم، وأحيانًا أشعر بأن الإلهام لم يأتِ بعد، فأرفض تقديم أي موسيقى حتى أجد الإحساس المناسب لكل مشهد»، مشددًا على أن السيناريو والمشاهد التصويرية هما العناصر الأساسية التي يستند إليها في خلق هوية موسيقية خاصة بكل عمل.