أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، الذي حددت له الحكومة مواعيد معينة طبقا لقوانين ولوائح خاصة به، وتزامنا مع انتهاء فصل الشتاء خلال الأيام القليلة الماضية، تساءل الكثيرون عن موعد بداية التوقيت الصيفي 2025 وهو ما نوضحه في هذا التقرير وفقًا لقرار الحكومة.

موعد بداية التوقيت الصيفي 2025

وأقرت الحكومة المصرية موعدًا محددًا لبداية التوقيت الصيفي وهو الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويوافق موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 في مصر يوم 25 أبريل، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر، وبالتزامن مع منتصف ليل الجمعة، وعندما تدق الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتصبح الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل.

ويتبقى على تطبيق التوقيت الصيفي 2025 ما يقرب من 22 يوما، وفقًا للموعد المحدد لبداية التوقيت الصيفي.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي 2025 حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل أي لمدة 6 أشهر.

وبدأ التوقيت الشتوي هذا العام 2024-2025 يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، وينتهي يوم الخميس الأخير من شهر أبريل 2025.

سبب العمل بالتوقيت الصيفي 2025 ومدته

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 5 سنوات من إلغائه في عام 2018 بسبب الظروف والمتغيرات الاقتصادية المتأزمة التي يشهدها العالم.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال الفترة الممتدة بين فصلي الربيع الصيف، حيث تزداد ساعات النهار بدءًا من شهر أبريل وحتى يونيو، لتسجل أطول نهار في السنة يوم 21 يونيو، أول أيام فصل الصيف.