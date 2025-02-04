عزت إبراهيم: الصين في مرمى نيران تعريفات ترامب الجمركية

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الحرب التجارية العالمية لم تبدأ رسميًا بعد، ولكن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية دولية.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن الرابطة الوطنية للمصنعين والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، أصدرت بيانات تحذر من التكاليف المرتفعة للتعريفات الجمركية، كونها تهدد الاستثمار والوظائف وسلاسل التوريد.

تقويض الاقتصاد الأمريكي

وأشار «إبراهيم»، خلال لقائه عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه رغم حديث ترامب عن إحياء الصناعة الأمريكية، إلا أن ذلك قد يكون على حساب تقويض الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، مؤكدًا أن التنفيذ الفوري لهذه التعريفات يثير قلق الشركات، حيث لم يكن هناك إشعار مسبق كالمعتاد، ما يصعب التكيف السريع مع القرارات الجديدة.

ونوه بأن ترامب فرض 10% تعريفات جمركية مبدئية، لكن بعض الدول مثل الصين تواجه ضرائب تصل إلى 34%، وأيضًا الهند تأثرت بشدة، حيث تفرض تعريفات متفاوتة على المنتجات الأمريكية، تتراوح بين 0% إلى 70%، ما يخلق صدمة اقتصادية لبعض القطاعات.

وتابع رئيس تحرير الأهرام ويكلي: «رغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية ستفيد الاقتصاد الأمريكي، فإن أمريكا تستفيد بالفعل من الواردات الرخيصة، وأي تغيير قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات للمستهلك الأمريكي».

موضحًا أن التصنيع داخل الولايات المتحدة ليس مجدي اقتصاديًا، بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتكاليف الإنتاج، ما يجعل الإنتاج الخارجي أكثر كفاءة.