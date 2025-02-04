رسوم ترامب ويوم التحرير للاقتصاد الأمريكي

يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن الرسوم الجمركية التي من المقرر تطبيقها خلال الساعات المقبلة، في يوم أطلق عليه اسم «يوم التحرير» في إشارة إلى تحرير الاقتصاد الأمريكي من القيود المفروضة عليه.

وستكون رسوم ترامب لتحقيق يوم التحرير للاقتصاد الأمريكي على شركاء تجاريين رئيسيين، اليوم، خاصة أولئك الذين يسهمون بشكلٍ أكبر في العجز التجاري الأمريكي البالغ 1.2 تريليون دولار، ويشير إلى أن اليوم الأربعاء سيكون «يوم التحرير»، لأنه أول خطوة لتنفيذ سياسة «أمريكا أولاً»، بما يهدف إلى تحرير الاقتصاد الأمريكي.

تصريحات ترامب حول الرسوم ويوم التحرير

قال ترامب للصحفيين، في وقت سابق بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز»: «لقد خدعونا على مدى عقود من الزمن، كما لم يحدث من قبل في أي دولة في التاريخ، وسنكون ألطف بكثير مما كانوا عليه معنا، لكنها أموال كبيرة للبلاد».

ترامب يقود حرب الرسوم

فيما ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أن التركيز في الرسوم الجمركية سيكون على 10 إلى 15 دولة، وقامت إدارة الرئيس ترامب، بفرض رسوما جمركية بنسبة 25%على واردات الصلب والألومنيوم، و25 % على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، و25 %على السيارات كلها وقطع غيارها المستوردة، كما هدد العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بفرض تعريفات جمركية باهظة أخرى.

هل سترتفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية؟

أشار خبراء اقتصاد لصحيفة «يو إس إيه توداي»، أن تطبيق الرسوم الجمركية سيرفع أسعار السلع الاستهلاكية، وسط تباين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستحقق هدف ترامب المتمثل في زيادة التصنيع المحلي من خلال زيادة تكلفة شحن المنتجات إلى الولايات المتحدة على الشركات.

يشار إلى أن يوم الاستقلال الأمريكي الرسمي هو 4 يوليو من كل عام، في احتفال باستقلال وتحرير أمريكا من بريطانيا قبل أكثر من قرنين ونصف.