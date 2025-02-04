خبير اقتصادي: تعريفات ترامب الجمركية الجديدة ستغير ملامح الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد، من لندن، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة سيكون لها تأثير عميق على الاقتصاد العالمي، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية الكبرى، منوهًا إلى أنه سيحدث تغيير كبير على مستوى العالم وستتغير ملامح الاقتصاد العالمي على خلفية هذه التعديلات.

العالم موزع بين ثلاث قوى اقتصادية

وأشار «السلاموني»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العالم اليوم موزع بين ثلاث قوى اقتصادية رئيسية، الولايات المتحدة، التي تتفوق في التكنولوجيا، بينما الصين تمتلك أكبر قوة عاملة ماهرة، وأوروبا، التي تنافس بقوة في عدة مجالات صناعية وتجارية.

أهمية العمالة الرخيصة والماهرة

وأوضح أن صناعة «آيفون» مثال واضح على أهمية العمالة الرخيصة والماهرة، حيث يتم تصنيعه في الصين بتكلفة تعادل ثلث تكلفة تصنيعه في أمريكا، ما يجعل نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة أمر غير عملي اقتصاديًا، مؤكدًا أن ترامب يعتمد على استثمارات خارجية ضخمة لدعم خططه الاقتصادية.

وشدد على أن العالم يترقب النتائج الحقيقية لهذه القرارات الجمركية، وتأثيرها على التحالفات التجارية الدولية.