أكدت الخارجية السورية، أنها تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تقوض جهود التعافي
الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تقوض جهود التعافي
بيان الخارجية السورية
وأوضحت الخارجية السورية، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تقوض جهود التعافي وتكرس سياسة الإفلات من العقاب.
قصف إسرائيلي باتجاه دمشق
وفي وقت سابق، أوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن قصف إسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في مساكن برزة بدمشق، مشيرًا إلى دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البحوث العلمية بمساكن برزة.