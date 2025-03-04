أكد إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، من كنتاكي، أن فكرة دعم الإنتاج المحلي والإنتاج القومي في الولايات المتحدة الأمريكية ليست اختراعًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل هي توجه قديم يحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين عمال النقابات الذين انتخبوه رغم انتماءاتهم الديمقراطية.

ترامب يسعى لتصحيح الميزان التجاري

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي خالد عاشور، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب يسعى لتصحيح الميزان التجاري وتقليل الديون المتراكمة، وأن تتعامل أمريكا بجدية مع الميزان التجاري مع بقية دول العالم، متهمًا الدول الأخرى بحماية صناعاتها على حساب الاقتصاد الأمريكي.

وشدد على أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة، أثار انقسامًا داخليًا بين مؤيد ومعارض.

وتابع: «رغم دعم قطاع واسع داخل الحزب الجمهوري لهذه الإجراءات، إلا أن الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، رفض بعض قرارات ترامب، ما يعكس الانقسام حول النسب الجمركية وآليات التنفيذ»، موضحًا أن المناطق الصناعية التي تضررت جراء انتقال الصناعات إلى الصين ودول أخرى ترى في قرارات ترامب محاولة لإنقاذها.

حزمة التعريفات الجمركية