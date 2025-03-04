ماسكات طبيعية تمنح شعرك نعومة ولمعانا بأقل التكاليف.. جربيها الآن

تتطلب منتجات العناية بالشعر تكلفة عالية، وصبر طويل للحصول على نتيجة جيدة، لذا فإن هناك بعض الماسكات التي يمكن إعدادها، للحصول على نعومة ولمعان قوي، بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل، بدلا من شراء كريمات باهظة الثمن، بحسب موقع «Healthline».

ماسك العسل وزيت الزيتون

المكونات:

نصف حبة أفوكادو مستوية.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

3 قطرات من أي نوع زيت عطري.

الخطوات:

في وعاء يوضع الأفوكادو وزيت الزيتون والزيت العطري والعسل الأبيض، ويتم خلط المكونات جيدًا حتى تصبح مزيجا واحدا، ثم توضع على الشعر المبلل، ويدلك بأطراف الأصابع بداية من الأطراف حتى أعلى الشعر، ويترك مدة من 10 دقائق حتى 20 دقيقة، ثم يشطف جيدا.

ماسك زيت اللوز والزبادي

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز ويمكن استبداله بزيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

الخطوات:

في وعاء يوضع زيت اللوز والمايونيز والزبادي والعسل الأبيض، ويتم مزج المكونات جيدًا، ثم توضع على فروة الرأس، ويتم تدليك الماسك ويترك من 15 حتى 30 دقيقة، ثم يشطف جيدا.

ماسك الأرز والأفوكادو

المكونات:

نصف حبة أفوكادو.

كوب من الأرز.

2 كوب من المياه.

الخطوات:

ينقع الأرز في المياه لمدة من 15 دقيقة حتى 30 دقيقة، ثم يصفى جيدا بمصفاة، ويتم إضافة الأفوكادو إلى ماء الأرز، ويوضع الخليط على الشعر ويدلك جيدا، ويترك لمدة 20 دقيقة ويشطف بالمياه.